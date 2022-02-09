В России "омикрон" привел к скачку повторной заболеваемости ковидом

Из-за распространения омикрон-варианта коронавируса в России до 15 процентов уже переболевших ковидом заражаются повторно - это во много раз больше, чем при других разновидностях инфекции SARS-CoV-2. Такие данные привел в среду, 9 февраля, замглавы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.
"К сожалению, омикрон оказался уникальным и в этом плане. Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент - до 15% болеют повторно", - приводит "Интерфакс" слова Горелова на пресс-конференции.
При этом, по данным инфекционистов, частота повторных заболеваний не зависит от того, каким вариантом коронавируса человек был заражен ранее.
Суточный прирост заражений - на новом максимуме
На этом фоне суточный прирост инфицированных коронавирусом в РФ достиг нового максимума после двух дней снижения этого показателя. Как сообщил оперативный штаб, за прошедшие 24 часа в стране выявлено 183 103 новых случая заражения. Накануне сообщалось о 165 643 новых случаях. Таким образом, общее количество заразившихся ковидом с начала пандемии составило в России 13 330 769.
За последние сутки скончались 669 пациентов с COVID-19. Всего же от последствий этого заболевания за два года распространения коронавируса в России умерли 337 390 человек.
В конце января доминирующим в РФ стал омикрон-вариант коронавируса. Впервые он был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года.
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