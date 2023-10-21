В России объявлен "иностранным агентом" бывший замглавы МИД

Министерство юстиции России объявило "иностранным агентом" замминистра иностранных дел России в 1992-1993 годах, главного научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Георгия Кунадзе. В список "иноагентов" также внесены политолог Михаил Савва и главный редактор владимирского издания "Довод" Илья Косыгин. Сообщение об этом появилось на сайте Минюста РФ в пятницу, 20 октября.

По версии российского министерства юстиции, все трое "распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". Косыгин "принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", утверждает Минюст РФ. Возглавляемое журналистом издание "Довод" было признано "иноагентом" в августе.