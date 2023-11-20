В России объявили в розыск украинскую певицу Джамалу

По данным интернет-издания, исполнительницу обвиняют в распространении "фейков" о российской армии.

При этом в базе МВД статья УК РФ, по которой ведется розыск, не указана.

Как пишет "Медиазона", в розыск Джамалу объявили еще в середине октября, а в ноябре ее заочно арестовал российский суд. Ранее "Известия" сообщали, что власти РФ запретили ей въезжать на территорию России на 50 лет.

Джамала стала победительницей конкурса "Евровидение" в 2016 году с песней "1944" о сталинской депортации крымских татар.