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Карточка о розыске Дмитрия Гордона появилась в базе МВД РФ. Ранее СКР возбудил против украинского журналиста дело по трем статьям.
Dmitrijus Gordonas
Dmitrijus Gordonas
© Stopkadras

Власти РФ объявили в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона, являющегося в этой стране фигурантом дела о распространении фейков о российской армии. Карточка Гордона во вторник, 19 июля, появилась в базе разыскиваемых лиц российского министерства внутренних дел.

В карточке указывается, что розыск ведется в рамках уголовного дела, но не поясняется, по какой статье оно возбуждено.

Через несколько недель после начала войны в Украине Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Гордона по трем статьям. Ему вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России. "Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", - заявили в СКР. Запись выступления, в ходе которого, по версии российского ведомства, Гордон совершил все вышеперечисленные действия, была размещена на YouTube.

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Deutsche Welle
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