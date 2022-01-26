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Брат политика Алексея Навального Олег объявлен в федеральный розыск, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на базу данных МВД РФ. Олег Навальный разыскивается по неназванной статье Уголовного кодекса РФ, пишет "Медуза".
Aleksejaus Navalno brolis Olegas Navalnas
Aleksejaus Navalno brolis Olegas Navalnas
© Reuters / Scanpix

25 января стало известно, что уголовно-исправительная инспекция потребовала заменить Олегу Навальному условный срок на реальный по так называемому «санитарному делу». Рассмотрение ходатайства назначено на 18 февраля в Люблинском суде Москвы. Как пояснили РИА Новости в суде, ФСИН требует замены срока Навальному, потому что он не встал на учет в инспекции.

В августе 2021 года Олега Навального приговорили к одному году условно, признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил — за призывы выйти на акции в поддержку его брата, ныне отбывающего заключение в колонии во Владимирской области.

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Медуза
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