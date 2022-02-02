В России новый пик заражений коронавирусом за сутки

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 12 миллионов. За прошедшие сутки в РФ выявлено 141 883 инфицированных, общее их число с начала пандемии возросло до 12 128 796, сообщил в среду, 2 февраля, федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост инфицированных - максимальный с начала эпидемии в России. Днем ранее данный показатель равнялся 125 836 случаям. От последствий COVID-19 за 24 часа, по данным оперштаба, скончались 678 человек. Общее число смертей от коронавируса в России тем самым увеличилось до 332 690, указывается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

За сутки госпитализирован 17 201 человек с COVID-19, выздоровело 48 426 человек. Накануне был зафиксирован чуть более высокий показатель госпитализаций - 17 487 пациента, что было почти вдвое выше цифр днем ранее.

Пик нынешней волны ожидается в середине февраля

Рост числа заражений в РФ происходит на фоне распространения омикрон-варианта. По оценкам Роспотребнадзора, пик заражений в стране придется на середину февраля, а суточный подъем до этого времени может быть очень высоким. В ведомстве надеются, что после пика наступит резкий спад заражаемости, как это было, в частности, в ЮАР, где в конце ноября впервые был обнаружен вариант "омикрон".

Между тем неоднократно выявлялось, что показатели оперативного штаба, касающиеся числа смертей от коронавируса в России, значительно ниже даже других официальных российских данных. Так, Росстат 28 января опубликовал информацию о естественной убыли населения в 2021 году. Показатель превышения числа умерших над числом родившихся в прошлом году в РФ составил 1,427 млн человек - максимум за всю новую историю России. В 2020 году он равнялся 688,7 тысячи, в 2019-м - 317,2 тысячи, говорится в заявлении ведомства. "Прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19", - указала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя эти данные.