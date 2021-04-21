В России начались акции в поддержку Навального. Полиция ответила обысками и задержаниями

Политик, которому в начале февраля заменили условный срок по делу “Ив Роше” на реальный, с 31 марта держит голодовку в колонии. Он требует допустить к нему гражданских врачей, которые могли вы выяснить причины болей в спине и онемения в руках и ногах.
МВД и Генпрокуратура незадолго до выступлений предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях. В Москве акцию анонсировали на Манежной площади, при этом там же, в Манеже, президент Путин сегодня обращался с посланием к Федеральному собранию.
Уже накануне на площади появились металлические ограждения. В Петербурге власти также огородили Дворцовую площадь, там неожиданно началась репетиция парада 9 мая. Задержания и обыски у оппозиционеров проходили с самого утра.
Полицейские задержали юриста ФБК (признан в России “иностранным агентом”) Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. В Екатеринбурге силовики провели обыск в штабе соратников политика.
В Петербурге полиция с утра пришла по адресам сразу нескольких активистов. По последним данным проекта ОВД-Инфо на 13:20 по московскому времени, на акциях в поддержку Алексея Навального по всей России задержано не менее 44 человек в 23 городах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый штамм – уже не только в Аникщяй: он связан с устойчивостью к вакцинам (21)
Обнаруженный в Литве новый штамм коронавируса выявлен...
В Литве наплыв клиентов в парикмахерских прекратился, некоторые ушли в простой (1)
Салоны красоты и парикмахерские в Литве открылись...
Правительство Литвы предлагает внести коррективы в условия карантина (10)
Минздрав Литвы предлагает правительству изменить...
Спикер парламента Литвы о повышении пенсионного возраста до 72 лет: тут есть два аспекта (88)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...
Затянувшийся карантин не прошел бесследно: почти половине жителей Литвы грозит депрессия (42)
Почти половина жителей Литвы во время второго...