В России на "Золотом граммофоне" вручили сертификаты за подбитые танки

Сертификаты номиналом миллион рублей получили двое российских военных в балаклавах. Их со сцены поздравил владелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселёв (сертификаты подписаны творческими псевдонимами его сыновей).
Также Киселёв обвинил Олега Газманова, Игоря Крутого, Игоря Матвиенко и других артистов в отказе проявлять "гражданскую сознательность", назвав их "ждунами", и предложил присоединиться к своей инициативе.
После этого младший сын Киселёва исполнил песню о погибших русских военных, которых "Господь видал и без очереди в рай пропускал".
Радио Свобода
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