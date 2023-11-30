В России на "Золотом граммофоне" вручили сертификаты за подбитые танки

Сертификаты номиналом миллион рублей получили двое российских военных в балаклавах. Их со сцены поздравил владелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселёв (сертификаты подписаны творческими псевдонимами его сыновей).

Также Киселёв обвинил Олега Газманова, Игоря Крутого, Игоря Матвиенко и других артистов в отказе проявлять "гражданскую сознательность", назвав их "ждунами", и предложил присоединиться к своей инициативе.