В России на выборах президента продолжается порча урн

"Мы так проанализировали. Мы по этим всяким вливаниям жидкости на 20 избирательных участках и 8 попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку", - цитирует Памфилову агентство ТАСС. Граждан, которые совершали подобные нарушения, глава Центризбиркома назвала "недалекими людьми", а их "усилия" - "жалкими".

Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге 16 марта, попытки поджогов или порчи ящиков с бюллетенями были на 29 избирательных участках в 20 регионах России. Конкретно было зафиксировано восемь попыток поджога, 214 бюллетеней оказались безвозвратно испорчены.

За два неполных дня голосования на выборах президента России, по состоянию на ранний вечер субботы, 16 марта, на избирательных участках в стране было зафиксировано около 30 случаев нападения, пишет Telegram-канал "Важные истории". Речь идет о поджогах, а также о порче бюллетеней и урн зеленкой, краской, чернилами.

Преследование портящих избирательные урны

Со своей стороны экс-президент РФ, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что совершающие подобные действия россияне могут быть привлечены к ответственности по статье о госизмене и "загреметь лет на двадцать особого режима".

По статье 141 УК РФ за воспрепятствование работе избиркомов, связанное с применением насилия, грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщила 16 марта в Telegram "Новая газета Европа" со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ, за прошедшие сутки в России было возбуждено не менее 15 уголовных дел по статье о "воспрепятствовании работе избирательных комиссий".

Первое видео вброса на выборах