В России на руднике "Пионер" не смогли спасти 13 горняков

О том, что на руднике остановили большую часть аварийно-спасательных работ, стало известно 29 марта. По словам представителя экстренных служб, грунтовые воды почти полностью затопили рудник. Впервые о том, что шахта рудника, вероятно, затоплена, сообщалось 25 марта. Тогда представитель рудника Роман Сорокин заявлял, что полной уверенности в затоплении нет, поэтому спасатели продолжат бурить отверстия для доступа в шахту. Бурение нескольких скважин началось вскоре после аварии, но результата не принесло. "Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет, что было достоверно установлено в ходе спасательных работ уже в первые дни операции", – говорится в сообщении компании. Шахтёры в момент обрушения находились на глубине более 100 метров.