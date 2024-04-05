В России на губернатора напали с ножом

Предшественницей Чибиса на посту была Марина Ковтун, но в марте 2019 года она попросила Путина об отставке, что произошло наряду с другими подобными просьбами от ряда глав регионов РФ - российские СМИ называют подобные тенденции жаргонным словом "губернаторопад".

Во время правления Чибиса в Мурманской области началась так называемая "реновация", которая в том числе затронула порты и закрытые военные городки в регионе. В 2023 году в правительстве РФ отмечали недостаточную скорость проведения этих мероприятий в Мурманской области, писал ранее РБК. При этом Чибис на соответствующем заседании заявил, что на эти меры потребуется как минимум 283,5 млрд рублей.