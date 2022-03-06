Во многих российских городах в воскресенье, 6 марта, проходят акции протеста против вторжения России на территорию Украины. По последним данным, задержано уже более 1700 человек в 44 городах , сообщает DW со ссылкой на правозащитный информационный проект "ОВД-Инфо".
В центре Москвы полиция задерживает людей, которые вышли на акцию протеста против войны с Украиной. Ее начало было анонсировано на 14.00 мск. Как сообщает Avtozak.Live, протестующих задерживают на Манежной площади и на Моховой улице. Среди задержанных - председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганушкина.
По сообщениям пользователей соцсетей, на Манежной площади уже до начала акции дежурили более 20 автобусов полиции. Полицейские выборочно проверяют у прохожих документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход.
В Москве опрокинулся автозак, в котором находились люди, задержанные на акции против войны с Украиной, пишет Meduza.
Shot сообщает, что автозак столкнулся с легковым автомобилем на Комсомольском проспекте под эстакадой Третьего транспортного кольца. Люди выбрались из автозака через люк в крыше.
Судя по видео, после столкновения с легковой машиной автозак врезался в столб. Телеграм-канал «112» сообщает, что после аварии 11 человек обратились за медицинской помощью.
В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие, после чего полиция начала задержания. В Иркутске собравшиеся пошли маршем с песней "Пусть всегда будет солнце". Задержано несколько человек. В одном только Новосибирске полиция задержала почти 100 человек, включая журналистов.
Сообщается также о протестных акциях и пикетах в Томске, Перми, Екатеринбурге и многих других городах. В Санкт-Петербурге художники вышли на улицу и стали писать картины, используя цвета украинского флага. Сотрудники ОМОНа дежурят у Гостиного двора. Автобусы для задержанных стоят на Думской улице.
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