Во многих российских городах проходят акции протеста против объявленной президентом страны Владимиром Путиным "частичной мобилизации", силовики задерживают участников. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", к 15.00 мск субботы, 24 сентября, задержаны уже 98 человек. Среди прочего, известно о задержаниях в Хабаровске, Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске и Барнауле.

"В Новосибирске на акции против могилизации полиция окружает протестующих, которые мирно водили хоровод. В Томске людей уводят под руки", - написало в Telegram демократическое молодежное движение "Весна", которое во второй раз анонсировало протесты против мобилизационной кампании. Активисты призвали жителей Москвы и Санкт-Петербурга "выходить за тех, кого прямо сейчас избивают в регионах".

Между тем в российской столице силовики задержали не менее 309 человек, а в Санкт-Петербурге - 118, отмечают правозащитники. По данным издания "Коммерсант", в Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа заблокировали шествие демонстрантов и пустили в ход электрошокеры и дубинки.

В ходе протестов 21 сентября задержано более 1300 человек

Первая волна протестов против мобилизации на войну в Украине прошла 21 сентября, в день заявления президента РФ Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 39 городах России полиция задержала более 1300 человек. Большинство задержаний произошли в Москве и Санкт-Петербурге, в некоторых отделах полиции задержанным прямо на месте вручали повестки в военкомат.

"Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!" - заявила "Весна" на следующий день, призвав россиян выйти на новую акцию 24 сентября.

Мобилизация резервистов в России

О призыве 300 000 резервистов для участия в войне против Украины стало известно 21 сентября, после подписания президентом РФ Владимиром Путины соответствующего указа. Ранее, в выступлении 8 марта, глава российского государства подчеркнул, что Россия не пойдет на подобный шаг, а также не станет отправлять на войну с Украиной солдат-срочников.

После объявления о начале мобилизации в России на границах РФ с соседними государствами, в том числе Казахстаном, выстроились автомобильные очереди, а цены на международные авиабилеты существенно выросли.

Между тем Берлин заявил, что стремление избежать мобилизации в России будет расцениваться как убедительное основание для получения политического убежища в ФРГ.