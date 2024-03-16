В России могут ужесточить наказания за поджоги на выборах

В России предлагают ужесточить до 8 лет лишения свободы наказание за попытку "сорвать проведение выборов путем поджога или иным общеопасным способом". Замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ Яна Лантратова пообещала, что соответствующий законопроект будет подготовлен "в ближайшие дни", сообщило государственное агентство ТАСС утром в субботу, 16 марта.

Накануне в России началось голосование на трехдневных выборах президента страны. В этот день в целом ряде регионов - Москве, Новосибирске, Воронежской и Ростовской областях, Карачаево-Черкесии и Симферополе в аннексированном Крыму - пришедшие на избирательные участки обливали урны для голосования зеленкой или чернилами. На некоторых участках, например в Московском районе Санкт-Петербурга, происходили инциденты, связанные с поджогом "коктейлей Молотова".