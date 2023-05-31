В России могут полностью запретить смену пола

Согласно новому законопроекту, хирургические операции в рамках трансгендерного перехода будут допускаться только для "лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей". Такие медицинские вмешательства смогут разрешать специальные врачебные комиссии государственных учреждений здравоохранения. Будет запрещена также смена имени и гендерного маркера в официальных документах.
"Мы видели много фактов смены пола по заявительному принципу — без хирургических операций. Это было связано и с желанием однополых пар усыновить детей, и частично с вопросами мобилизации. Это расходится с нашими ценностями и принципами нашей Конституции", — заявил депутат Петр Толстой.
"Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии", — добавил он.
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