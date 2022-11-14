«После 21 сентября спрос резко вырос: число запросов у нас на сайте увеличилось на 430%. Хотя далеко не все из заявок дошли до реализации, но повышенный интерес был. Такого не наблюдалось даже после начала „СВО“», — рассказал основатель проекта BunkerHouse Никита Малежик.

По словам экспертов, наибольший интерес к частным убежищам наблюдается у жителей юга России и территорий, регулярно подвергающихся обстрелам. Однако до реализации доходит лишь небольшая часть заявок — главная причина заключается в высокой стоимости сооружения подобных объектов.

Стоимость убежища рассчитывается в зависимости от его типа — это может быть и готовый бункер со всем необходимым оборудованием, который монтируется на земельном участке, и объект капитального строительства, который является полноценным подземным домом. Также бомбоубежищем может стать переоборудованный подвал. Эксперты оценивают минимальную стоимость сооружения частного бункера в миллион рублей, однако верхней ценовой планки у подобных проектов нет и все зависит от пожеланий заказчика.

«У нас был дорогой объект в Ленобласти. Мы строили там бункер площадью 300 квадратных метров — это полноценный дом, только под землей. Там была отдельная зона для обслуживающего персонала, отдельная зона для владельцев, большой склад. Такой объект стоил несколько миллионов долларов. Дом, под которым все строилось, стоил десятки миллионов долларов», — рассказал глава «Спецгеопроекта» Данила Андреев.

После начала войны в Украине из разных регионов России стали поступать сообщения о проверках бомбоубежищ. Если подобные мероприятия на юге России начались еще весной, то к осени соответствующие работы начались и в Москве. По данным СМИ, бомбоубежища к «приему укрываемых» начали готовить в нескольких московских школах, поликлиниках и больницах.

В октябре издание The Village сообщило, что департамент соцзащиты Москвы заказал разработку дизайна указателей для бомбоубежищ.

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин летом 2022 года просил власти Москвы назвать ему адреса бомбоубежищ в районах проживания его избирателей — в мэрии ответили, что это засекреченная информация.