"В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету", — сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджетной политике (трансляция шла на сайте парламента).

Министр также добавил, что ведомство "вынужденно" приостанавливает программу подключения Wi-Fi в российских школах. "У нас сейчас уже почти девять тысяч школ подключены к Wi-Fi полноценно. Во всех классах есть интернет. Мы договорились с (министром просвещения РФ Сергеем) Кравцовым, что посмотрим на практику использования, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса", — сообщил Шадаев.

В 2019 году правительство РФ утвердило концепцию подключения к интернету более 100 тысяч социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений, пожарных частей, отделов полиции и военных комиссариатов. На эти цели, как отмечало издание CNews, власти России планировали потратить более 12 миллиардов рублей.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству, чтобы все общеобразовательные организации страны подключили к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.