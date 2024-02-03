В России из-за атаки дрона загорелся один из крупнейших НПЗ

В России в результате падения сбитого силами ПВО беспилотника в ночь на субботу, 3 февраля, возник пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл". По сообщению МЧС, произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м, пострадавших нет. Открытое возгорание было ликвидировано к 8.00 по московскому времени. Министерство обороны РФ сообщило об отражении атаки семи дронов в Волгоградской, Белгородской и Ростовской областях.

Со своей стороны губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров написал в своем Telegram-канале, что в ночь на 3 февраля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили попытку атаки беспилотников в Волгоградской области, но из-за падения сбитого дрона на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Он уточнил, что попытка атаки произошла в Калачевском районе области и в районе Заканалья.

О падении беспилотника на НПЗ "Лукойла" сообщило и издание V1, отметив, что местные жители слышали два взрыва.