В России хотят ввести цифровые профили учеников

В России планируется ввести цифровой профиль обучающегося, в котором будут храниться все успехи и неудачи ребенка начиная с детского сада. Соответствующую концепцию разработало министерство просвещения РФ, сообщила во вторник, 8 июня, газета "Коммерсант", со ссылкой на копию документа.
Как сообщает издание, цифровой профиль, по планам Минпросвещения, станет обязательным, его будут регистрировать при первом обращении за образовательной услугой, например, при зачислении ребенка в детский сад или в первый класс школы. В цифровом портфолио предлагается хранить данные обо всех достижениях и неудачах учащихся. Профиль будет содержать актуальные сведения, "необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса", отмечается в проекте.
Источник "Коммерсанта", знакомый с деталями проекта, сообщил, что создание цифровых профилей учеников протестируют в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проходит в 15 регионах России до 31 декабря 2022 года.
Риск злоупотреблений
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС сообщил, что его ведомство собирается создать ресурс "Мои успехи", где будут собирать достижения школьника и формировать его цифровой портрет. По словам Музаева, вузы смогут учитывать эти данные при зачислении абитуриентов.
Между тем эксперты обратили внимание на риски злоупотреблений и выразили сомнение в целесообразности тотального сбора и хранения образовательных данных. Так, преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов полагает, что цифровые портфолио будут содержать "фантастическое количество данных" о детях, их успеваемости и посещаемости. "Все они в случае утечки могут использоваться для обмана детей, в том числе социального инжениринга", - пояснил Блинов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: осень в этом году может быть другой (36)
По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса...
Годовой доклад президента Литвы: кризис доверия, "насмотревшиеся боевиков" диктаторы, БелАЭС и демократия (121)
Пандемия коронавируса стала кризисом не только в сфере...
Минимальная зарплата в 703 евро с 2022 года может стать реальностью (128)
Минимальная зарплата в следующем году может...
Витаутас Ландсбергис: я вижу в Литве слишком много злобы и психоза (58)
В своем годовом докладе президент Литвы Гитанас...
Даже после хаоса в Litexpo Вильнюс намерен приглашать желающих привиться в живые очереди (26)
7 июня утром около центра вакцинации в Litexpo выстроились...