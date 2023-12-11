В России голосование в марте пройдёт и на оккупированных территориях

Как сообщает ЦИК, она провела консультации по вопросу о возможности проведения выборов на территории четырёх регионов, где введено военное положение". Речь идёт о Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях (в российской официальной терминологии - "ДНР" и "ЛНР"). Утверждается, что представители Минобороны, ФСБ и российских властей регионов высказались за проведение голосования.

На этих территориях в сентябре уже проходило голосование на выборах в местные органы власти. Сформированные Россией избирательные комиссии отчитывались о высокой явке.

При этом на этих территориях продолжаются активные боевые действия. Ни одна из четырёх областей полностью не находится под контролем России. В частности, под контролем Украины два областных центра - Херсон и Запорожье.

Ранее были приняты поправки в законодательство, разрешающие проводить голосование в условиях военного положения.