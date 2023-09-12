В России экстренно сел в поле пассажирский самолет

В Новосибирской области России пассажирский самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в поле, сообщили утром во вторник, 12 сентября, российские СМИ со ссылкой на местные власти и аварийные службы. Согласно сообщениям, самолет приземлился благополучно, пострадавших нет.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, борт совершил посадку в 5.44 мск близ села Убинское в центральной части области между Новосибирском и Омском.

Прокуратура: Airbus A320 совершил аварийную посадку "по технической причине"

В "Росавиации" заявили, что посадка была осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка в 180 км от Новосибирска. "Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров", - сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".