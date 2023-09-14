В России директор Большого театра признал наличие военной цензуры в репертуаре

«Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш», — сказал гендиректор Большого театра в интервью «Российской газете».

Он объяснил такую практику «волной возмущённых писем» от зрителей.

Владимир Урин отметил, что из-за замороженных контактов с западными театрами, музыкантами и артистами Большой театр оказался в непростой ситуации.

«До изменения общественно-политической ситуации мы привыкли к тому, что практически полмира ездило в Большой театр: множество приглашенных солистов и важные совместные постановки, в чем во многом суть музыкального искусства», — сказал Урин.