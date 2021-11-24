В России данные о противниках вакцинации передадут в СК и прокуратуру

Росздравнадзор поручил своим территориальным органам направлять в следственные органы и прокуратуру данные о людях, которые распространяют ложную информацию о вакцинации от коронавируса и противятся прививочной кампании, сообщили в среду, 24 ноября, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно сообщениям, противников вакцинации, в том числе среди медиков, будут искать с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и социальных сетей. В пресс-службе Росздравнадзора не назвали количество уже поданных заявлений, уточнив, что оно станет известно после анализа данных, поступивших из регионов.
Материалы на противников вакцинации
"Известия" из ответов на свой запрос в территориальные органы Росздравнадзора узнали, что с 1 ноября региональные подразделения ведомства собрали материалы на 37 противников вакцинации. 18 заявлений были поданы в Карелии, восемь - в Ростовской области, пять - в Волгоградской области, два - в Смоленской области, по одному - в Петербурге, Ленинградской и Томской областях, а также в Якутии.
В начале ноября "Медвестник" сообщал, что территориальным органам Росздравнадзора было поручено сообщать в прокуратуру и Следственный комитет об участниках кампании против вакцинации, действия которых подпадают под статьи 207.1 и 207.2 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений).
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