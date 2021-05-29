aA
В России за последние сутки подтверждено 9289 случаев коронавируса в 85 регионах, это максимальное число с 17 мая, когда было выявлено 9328 заболевших. Число заразившихся третий день подряд превышает 9 тысяч человек. Четвертый день подряд в стране отмечается больше 400 умерших за сутки (401 человек).
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

Всего в РФ зарегистрировано 5 053 748 (+0,18%) случаев коронавируса и 120 807 умерших, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". За сутки по выздоровлению выписаны 9250 человек, за весь период пандемии - 4 670 484 человек.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Еврейской автономной области (0,02%), Республике Тыве (0,03%), Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее, Северной Осетии-Алании (0,05%).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com

TOP новостей

Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai

Работодатели в Литве в ужасе: работать некому, а виноваты не зарплаты (78)

Еще до пандемии компании, которые предлагали еду...

Меняется список пораженных стран, не всем приезжим придется изолироваться в Литве (10)

С 31 мая 2021 года в Литве меняется список пораженных...

Aliaksandras Lukašenka Vytautas Bruveris Aliaksandras Lukašenka

Политобозреватель: Лукашенко нужно судилище с участием всех врагов, которые в его лапах будут каяться (62)

Представление о том, что диктатура Лукашенко может...

Įvykio vietoje

После расследования в таборе выяснилась схема рабства: наркоманов возили по Европе и заставляли воровать (7)

Девушке, которая во время секретной операции попалась в...

Tenerifėje strigę ir naktį po atviru dangumi leidę keleiviai GetJet Airlines

Кошмарный вечер на Тенерифе: путешественники ночевали под открытым небом (8)

Конец отпуска и поездка домой надолго запомнится 180...