В России четвертый день подряд отмечается больше 400 умерших от коронавируса за сутки

Скопировать ссылку В России четвертый день подряд отмечается больше 400 умерших от коронавируса за сутки

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В России за последние сутки подтверждено 9289 случаев коронавируса в 85 регионах, это максимальное число с 17 мая, когда было выявлено 9328 заболевших. Число заразившихся третий день подряд превышает 9 тысяч человек. Четвертый день подряд в стране отмечается больше 400 умерших за сутки (401 человек).