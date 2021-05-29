Всего в РФ зарегистрировано 5 053 748 (+0,18%) случаев коронавируса и 120 807 умерших, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". За сутки по выздоровлению выписаны 9250 человек, за весь период пандемии - 4 670 484 человек.
Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Еврейской автономной области (0,02%), Республике Тыве (0,03%), Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее, Северной Осетии-Алании (0,05%).
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