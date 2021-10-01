В России четвертый день фиксируют рекордное число смертей с Covid-19

За последний сутки умерли 887 человек, заболевших Covid-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне фиксировали 867 летальных исходов, в среду - 857, во вторник - 852. В тот день суточная смертность впервые превысила отметку 850 смертей.

При этом оперативный штаб учитывает не все смерти пациентов с Covid-19, и позже Росстат дает более высокие цифры. По данным статистического ведомства, которые последний раз публиковались в конце августа, за все время пандемии в России от связанных с Covid-19 причин умерли около 365 тысяч человек, штаб же в последней сводке указывает 208 142 смерти.

Растет и число новых выявленных случаев - 24 522 за сутки, это максимум с 22 июля. Больше 24 тысяч заражений также последний раз фиксировали в конце июля.

Днем ранее штаб регистрировал 23 888 заражений, в среду - 22 430, во вторник - 21 559, в понедельник - 22 236.

В Москве суточный прирост второй день подряд находится у отметки 4 тысячи - 3 993 против 3 998 накануне. Умерли 64 человек, госпитализирован 931 человек.

Рост заболеваемости начался в сентябре, власти связывают его с сезонными факторами и окончанием сезона отпусков. Высокая коронавирусная смерть в России фиксируются с лета и постоянно растет.

В нескольких регионах России на фоне роста числа заражений власти вернули систему доступа в учреждения по QR-кодам (в Москве и Петербурге такая возможность пока официально не обсуждается).

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что его регион может стать первым в России, где снова может быть введен локдаун.

"Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун - а это может произойти уже через две-три недели, в ближайшие десять дней мы должны сделать все возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции", - сказал он.

В Петербурге тем временем открывают новые ковидные стационары. В госпитале ветеранов войн с 1 октября перепрофилируют 989 коек. В четверг администрация города сообщила о рекордном с августа числе госпитализированных - 484 пациента за сутки. За две недели доля свободных коек в ковидных госпиталях сократилась с 28% мест до 13%. В Петербурге за последний сутки зарегистрировали 2 281 новый случай Covid-19, умерли 55 пациентов.

Уровень вакцинации в России недостаточный, констатировал накануне представитель Кремля Дмитрий Песков. "Специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести к тому (я говорю про все страны мира), что не привитым будет жить менее удобно, чем привитым", - говорил Песков.

Отвечая на вопрос, планируют ли федеральные власти принимать более жесткие меры по противодействию коронавирусу, Песков в очередной раз ответил, что такие решения должны принимать губернаторы, а не Кремль и правительство России.