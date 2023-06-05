Известны имена 109 задержанных. Более 60 из них были задержаны в Москве, более 10 в Санкт-Петербурге. Всего людей задерживали в 23-х городах России.

У Алексея Навального, отбывающего длительный срок заключения в колонии строгого режима во Владимирской области, 4 июня день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Ранее сторонники оппозиционера анонсировали на этот день акции в его поддержку в России и за рубежом. Живущих за границей призывами выходить на главные площади городов, а в России - искать безопасные способы поддержать Навального.

Акции в России не согласовывались с властями и проходили не в форме митингов. Их участники выходили в одиночные пикеты, расклеивали или раздавали листовки или выражали свою поддержку Навальному как-то иначе. "ОВД-Инфо" отмечает, что поводами для задержаний становятся воздушные шарики, надписи на асфальте "и другие абсурдные обстоятельства".

В Москве задержали, в частности, Ксению Котельникову, стоявшую с плакатом "С днем рождения, Леша". Её доставили в отдел полиции по Китай-городу. Также среди задержанных оказался один из осуждённых по так называемому "московскому делу" Сергей Суровцев – из-за куртки с надписью "ШИЗО".

На Красной площади задержали активиста, который представился Иваном Путятиным. Он проводил пикет с плакатом "Свободу и кенгуру, Путин – паук".

Как пишет телеканал "Дождь", вдоль Пушкинской площади в центре Москвы правоохранительные органы выставили КамАЗы, автозаки и автомобили Росгвардии. На улицах дежурят сотрудники ОМОНа и Росгвардии.

По подсчетам телеграм-канала "Сота", только в Москве на Пушкинской площади были задержаны около 20 человек.

Avtozak Live написал о задержании на Пушкинской площади корреспондентки издания RusNews. Девушка решила сфотографировать листовки, но сотрудники в форме увели её в автозак.

Из Красноярска сообщалось о задержании местного жителя Артура Садыкова, который написал мелом на асфальте "Свободу политзаключенным". Позднее его отпустили из полиции с обязательством о явке. Садыкову вменяют две административные статьи – об уничтожении или повреждении чужого имущества и о нарушении правил благоустройства городов.

В Хабаровске в связи с акцией в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального задержали активистов Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову, об этом в воскресенье сообщало издание RusNews. У других активистов, по его сведениям, полиция на месте проверяла документы и выдавала предостережения о "недопустимости нарушения закона".

В Новосибирске неизвестные поздравили Навального с днем рождения на стеклах одного из зданий в городе, передаёт "Тайга".

В Барнауле задержали Филиппа Кравчука, проводившего пикет с плакатом в поддержку Навального, и Ольгу Меркулову, которая гуляла с воздушным шариком. Их отвезли в Железнодорожный городской отдел полиции.

В Иркутске сторонники Навального расклеили листовки в честь его дня рождения. Рисунки появились на фонарных столбах в микрорайоне Академгородок. Авторы изобразили Алексея Навального за тюремной решёткой. Он протягивает руки к голубю, рядом надпись: "С днём рождения, Алексей. Держись!", сообщает проект Сибирь.Реалии.

Перед намеченными на 4 июня выступлениями в поддержку Алексея Навального поступали сообщения о задержаниях ряда активистов, в том числе в Новосибирске и Шуе Ивановской области.