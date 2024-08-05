2024.08.05 16:46

В России арестован директор военного парка "Патриот". На него завели дело о мошенничестве

 
BBC Russian
Rusijos gynybos ministerijos pastatas
Rusijos gynybos ministerijos pastatas
ФОТО: Ultraskrip | Shutterstock

Следственный комитет России сообщил, что суд отправил в СИЗО директора парка „Патриот“ Вячеслава Ахмедова по делу о мошенничестве. В июле СМИ сообщали, что в главном парке российского Минобороны проходили обыски. Арест Ахмедова произошел на фоне коррупционных дел против высокопоставленных представителей оборонного ведомства.

СКР при поддержке ФСБ расследует уголовное дело против должностных лиц Минобороны, „Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ „Патриот““ и одноименного выставочного центра. Дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), говорится в пресс-релизе СКР.

Суд решил заключить под стражу директора парка „Патриот“, а вопрос о мере пресечения для замначальника управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова еще не решен.

По версии следствия, полковник Ахмедов и генерал Шестеров „вместе с соучастниками“ причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и парка „Патриот“, и выставочного центра.

23 июля агентство ТАСС и другие СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали, что военные следователи сейчас проводят следственные действия в парке „Патриот“ и изымают документы.

ТАСС при этом утверждал, что обыски не имеют отношения к уголовному делу против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, и связывал следственные действия с хищением более 40 млн рублей при госзакупках.

С ареста Иванова в апреле этого года началась череда громких уголовных дел против высокопоставленных представителей системы Минобороны.

Летом аресты продолжились. На прошлой неделе, 1 августа, Мещанский суд Москвы отправил под арест до 30 сентября генерального директора „Военторга“ Владимира Павлова и предпринимателя Тимура Исакова, обвиняемых в хищении средств в особо крупном размере при выполнении заказов Минобороны.

26 июля был задержан и арестован бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение. Генерал Булгаков стал седьмым человеком из системы Минобороны России, который был арестован с апреля.

Ущерб по делу следователи Булгакова оценили в 1,3 млрд рублей. Государственные СМИ сообщали, что генерал, используя служебное положение, лоббировал интересы АО „Грязинский пищевой комбинат“ из Липецкой области. В апреле были арестованы трое топ-менеджеров комбината.

Парк „Патриот“ — музейно-выставочное пространство площадью почти 5,5 тыс. га., в состав которого входит главный храм российской армии. Парк открыл в 2014 году министр обороны Сергей Шойгу, после отставки которого весной этого года число коррупционных дел в оборонном ведомстве резко увеличилось.

Ахмедов руководил парком с октября 2021 года, а строительство „Патриота“ курировал, как и другие крупные стройки Минобороны, арестованный экс- замминистра Иванов.

Во время войны против Украины „Патриот“ стал чаще использоваться для пропаганды. В частности, для демонстрации трофейной военной техники.

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