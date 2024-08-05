В России арестован директор военного парка "Патриот". На него завели дело о мошенничестве

СКР при поддержке ФСБ расследует уголовное дело против должностных лиц Минобороны, „Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ „Патриот““ и одноименного выставочного центра. Дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), говорится в пресс-релизе СКР.
Суд решил заключить под стражу директора парка „Патриот“, а вопрос о мере пресечения для замначальника управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова еще не решен.
По версии следствия, полковник Ахмедов и генерал Шестеров „вместе с соучастниками“ причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и парка „Патриот“, и выставочного центра.
23 июля агентство ТАСС и другие СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали, что военные следователи сейчас проводят следственные действия в парке „Патриот“ и изымают документы.
ТАСС при этом утверждал, что обыски не имеют отношения к уголовному делу против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, и связывал следственные действия с хищением более 40 млн рублей при госзакупках.
С ареста Иванова в апреле этого года началась череда громких уголовных дел против высокопоставленных представителей системы Минобороны.
Летом аресты продолжились. На прошлой неделе, 1 августа, Мещанский суд Москвы отправил под арест до 30 сентября генерального директора „Военторга“ Владимира Павлова и предпринимателя Тимура Исакова, обвиняемых в хищении средств в особо крупном размере при выполнении заказов Минобороны.
26 июля был задержан и арестован бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение. Генерал Булгаков стал седьмым человеком из системы Минобороны России, который был арестован с апреля.
Ущерб по делу следователи Булгакова оценили в 1,3 млрд рублей. Государственные СМИ сообщали, что генерал, используя служебное положение, лоббировал интересы АО „Грязинский пищевой комбинат“ из Липецкой области. В апреле были арестованы трое топ-менеджеров комбината.
Парк „Патриот“ — музейно-выставочное пространство площадью почти 5,5 тыс. га., в состав которого входит главный храм российской армии. Парк открыл в 2014 году министр обороны Сергей Шойгу, после отставки которого весной этого года число коррупционных дел в оборонном ведомстве резко увеличилось.
Ахмедов руководил парком с октября 2021 года, а строительство „Патриота“ курировал, как и другие крупные стройки Минобороны, арестованный экс- замминистра Иванов.
Во время войны против Украины „Патриот“ стал чаще использоваться для пропаганды. В частности, для демонстрации трофейной военной техники.