В России 18 человек умерли, отравившись суррогатным сидром

Глава Димитровграда Андрей Большаков сообщил, что горожане с симптомами отравления начали обращаться к врачам 3 июня. По состоянию на 16.00 мск 5 июня, в больницах находились 19 человек.
Случаи отравления напитком "Мистер Сидр" и смерти людей зафиксированы и в других регионах России. В Новокуйбышевске Самарской области после его употребления скончались две женщины, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России. В Удмуртии в больницу помещены мужчина и женщина, их состояние оценивается как критическое.
Следственный комитет РФ сообщил, что самарский индивидуальный предприниматель, которого подозревают в производстве сидра, продававшегося в розлив, задержан. Ему инкриминируют преступление по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие предполагает, что причина отравления - метанол, который оказался в составе напитка вместо этанола.
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