По версии следствия, 14-летняя подозреваемая Анна подговорила своего 17-летнего парня Александра совершить убийство ее матери и отчима. Семья была против отношений парочки, из-за этого часто возникали ссоры. Подозреваемые разработали план: парень взял у своего знакомого штык-нож для забоя домашних животных и в третьем часу ночи проник в дом.

Он зашел с заднего двора через открытую подружкой дверь и зарезал 38-летнего отчима девушки, 35-летнюю мать и 10-летнюю сестру-инвалида, за которой подозреваемая не хотела ухаживать.

После убийства девушка взяла с собой 6-летнего брата и отвела к соседям. Она придумала историю про неизвестного бородатого мужчину, который ворвался к ним в дом и убил родителей. Но потом эта версия не нашла подтверждения.

Задержанные сознались в преступлении. 17-летний юноша показал, где выкинул штык-нож. Возбуждено уголовное дело по статье ”Убийство двух и более лиц” (часть 2 статьи 105 УК РФ). Следствие будет требовать ареста подозреваемых.