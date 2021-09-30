В РФ вновь максимальное за пандемию число умерших от COVID-19 в сутки

За минувшие сутки в России от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 867 человек – это новое максимальное значение за все время пандемии, отмечается в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается в сообщении, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 888 случаев - это максимальное значение с конца июля. Выздоровело за сутки 18 826 человек.

Смертность в РФ растет уже неделю

Тенденция роста числа новых случаев заражения отмечается в РФ со второй половины сентября. Так в Москве за сутки выявлено 3998 новых заболевших - максимальное значение с 20-х чисел июля, в Санкт-Петербурге - 2077, в Московской области - 1216. Летальность начала заметно расти на прошедшей неделе: 24 сентября сообщалось о 828 умерших, 28 сентября - о 852 скончавшихся, 29 сентября - о 857.

По данным портала Our world in data, в России на 29 сентября от коронавируса полностью вакцинированы 28,82 процента населения. 32,88 процента жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины.

По данным оперштаба, всего в РФ за время пандемии зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны из больниц 6 672 767 пациентов. От последствий COVID-19 скончались 207 255 пациентов.