aA
Тенденция роста числа новых случаев заражения COVID-19 отмечается в России со второй половины сентября. Летальность начала заметно расти с 24 сентября.
В РФ вновь максимальное за пандемию число умерших от COVID-19 в сутки
© Itar-Tass / Scanpix

За минувшие сутки в России от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 867 человек – это новое максимальное значение за все время пандемии, отмечается в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается в сообщении, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 888 случаев - это максимальное значение с конца июля. Выздоровело за сутки 18 826 человек.

Статьи по теме:
Вакцинный туризм: куда россияне ездят за прививками Pfizer и Johnson & Johnson  (13)
В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса  (7)

Смертность в РФ растет уже неделю

Тенденция роста числа новых случаев заражения отмечается в РФ со второй половины сентября. Так в Москве за сутки выявлено 3998 новых заболевших - максимальное значение с 20-х чисел июля, в Санкт-Петербурге - 2077, в Московской области - 1216. Летальность начала заметно расти на прошедшей неделе: 24 сентября сообщалось о 828 умерших, 28 сентября - о 852 скончавшихся, 29 сентября - о 857.

По данным портала Our world in data, в России на 29 сентября от коронавируса полностью вакцинированы 28,82 процента населения. 32,88 процента жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины.

По данным оперштаба, всего в РФ за время пандемии зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны из больниц 6 672 767 пациентов. От последствий COVID-19 скончались 207 255 пациентов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Плохие новости: Литва первая в ЕС по заболеваемости и вторая по смертности от коронавируса (13)

Литва первая в Европейском союзе по заболеваемости и...

С пятницы - на работу только в масках, исключения пока коснутся лишь начальных классов (90)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал,...

Delfi svarbiausia: šeimos gydytojai, pandemija ir blogėjanti epidemiologinė padėtis Lietuvoje ir Latvijoje

"Delfi. Главное": ухудшение ситуации с ковидом в Литве и Латвии, ограничения и нагрузка на семейных врачей Перестрелка с белорусским КГБ - вопросов все больше (27)

Ковидная карта Литвы окрашивается в черный цвет,...

Piniginė

Несмотря на критику, в Литве пробивает себе путь новая пенсионная реформа (30)

Несмотря на критику некоторых экономистов,...

После введения новых ограничений профессор предлагает отказаться от "паспорта возможностей" (22)

Вирусолог Саулюс Чаплинскас предлагает отказаться от...