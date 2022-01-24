В РФ суточная заболеваемость ковидом обновляет максимум четвертый день подряд

В России суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом обновляет максимальные показатели уже четвертый день подряд, с 21 января. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 65 109 новых инфицированных, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в понедельник, 24 января.

Общее число официально зарегистрированных заражений с начала пандемии достигло 11 173 300.

Наибольшее суточное число новых инфицированных вновь зафиксировано в Москве - 19 509.

Недельный коэффициент заражаемости вырос за 7 дней на 102 процента

По данным медиков, показатель заболеваемости COVID-19 в России из расчета на 100 тысяч населения за прошедшие семь дней вырос на 102,4 процента по сравнению с предыдущей неделей и составил 231.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч жителей составил 39, это больше на 9,3 процента по сравнению с предыдущей неделей.

За минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 5970 пациентов, скончались от ковида еще 655 человек, общее количество летальных исходов, согласно официальным данным, увеличилось до 326 767.

Рост числа заражений в России происходит на фоне распространения омикрон-варианта. По данным оперштаба на января, доля омикрона и других не доминирующих вариантов вируса SARS-CoV-2 среди выявленных случаев приближается к половине и составляет 48,3%. Дельта-вариант пока остается преобладающим (51,7%). По оценкам Вашингтонского университета, пик заражений в России будет достигнут в конце января - начале февраля.