В РФ с третьей попытки запущена тяжелая ракета "Ангара-А5"

Российская космическая отрасль во многом устарела и до сих пор использует технологии советских времен. Кроме того, она испытывает растущую конкуренцию со стороны таких частных компаний, как SpaceX, которая взяла на себя часть полетов на МКС. В то же время космонавтика является одной из немногих сфер, где Россия и Запад все еще сотрудничают, несмотря на войну РФ против Украины.