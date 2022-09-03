В РФ посмертно наградили главаря ОПГ, воевавшего в Украине

Из документов, на которые ссылаются журналисты, следует, что мужчина 1988 года рождения погиб 5 августа в Бахмуте Донецкой области (в документах указан Артемовск, так Бахмут назывался в 1924-2016 годах. - Ред.) от "огнестрельного взрывного осколочного проникающего сквозного ранения головы".
The Insider публикует фото медали "За отвагу", а также фото выписки из указа президента РФ Владимира Путина о награждении ею Ивана Непаратова "за мужество и героизм". Кроме этой награды, мужчина "получил медаль и ордена "За кровь и храбрость" со стороны руководства так называемого "ЛДНР", добавляет издание.
Вербовка заключенных для войны в Украине
По сведениям The Insider, в июле 2013 года Непаратова и нескольких членов его ОПГ признали виновными в пяти убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. При этом Непаратов получил самый продолжительный срок лишения свободы - 25 лет. Воевать в Украину он отправился после нескольких лет заключения.
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