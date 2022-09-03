aA
Главарь организованной преступной группы (ОПГ) Иван Непаратов, осужденный в России на 25 лет за разбой и убийство пяти человек, был отправлен на войну с Украиной, погиб под Донецком и был посмертно награжден на родине медалью "За отвагу". Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщило онлайн-издание The Insider, в распоряжении которого, как указывает редакция, оказались свидетельства о рождении и о смерти Непаратова.
В РФ посмертно наградили главаря ОПГ, воевавшего в Украине
© AFP / Scanpix

Из документов, на которые ссылаются журналисты, следует, что мужчина 1988 года рождения погиб 5 августа в Бахмуте Донецкой области (в документах указан Артемовск, так Бахмут назывался в 1924-2016 годах. - Ред.) от "огнестрельного взрывного осколочного проникающего сквозного ранения головы".

Статьи по теме:
"Единая мобилизованная вертикаль". Как выглядит украинская политика спустя полгода войны
ISW: Россия использует молчание Киева для дезинформации о контрнаступлении ВСУ

The Insider публикует фото медали "За отвагу", а также фото выписки из указа президента РФ Владимира Путина о награждении ею Ивана Непаратова "за мужество и героизм". Кроме этой награды, мужчина "получил медаль и ордена "За кровь и храбрость" со стороны руководства так называемого "ЛДНР", добавляет издание.

Вербовка заключенных для войны в Украине

По сведениям The Insider, в июле 2013 года Непаратова и нескольких членов его ОПГ признали виновными в пяти убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. При этом Непаратов получил самый продолжительный срок лишения свободы - 25 лет. Воевать в Украину он отправился после нескольких лет заключения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

CNN: Установлен убивший мирных жителей под Киевом военный РФ

Прокуратура Бучи называет Николая Соковикова одним из...

TOP новостей

Предупреждение для литовских водителей: ожидают проверки, авто могут "убрать с дороги" (1)

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас обещает...

После рекордных цен на недвижимость у эксперта есть хорошие новости: можно будет выдохнуть

Председатель правления Hanner и предприниматель Аривдас...

Saulius Jurkevičius

Директор Вильнюсского лицея: через три года ситуация в школах будет катастрофической

"Школа выдыхается", - сказал директор Вильнюсского лицея...

Столичный проспект Конституциёс превратился в арену шоу: болиды Формулы-1 и новый рекорд Гиннеса (1)

После 12-летнего перерыва в Вильнюсе снова загудел...

Погода в Литве: ночью ожидаются легкие заморозки

В субботу погоду в Литве будет определять вихрь...