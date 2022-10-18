В РФ легализуют мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать на войну граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления. Решение опубликовано в понедельник, 17 октября, в системе обеспечения законодательной деятельности.
Мобилизовать судимых за тяжкие преступления в России запрещено с 1997 года, когда был принят закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Данный запрет прописан в части 4 статьи 17 этого закона.
Авторами новой инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель главы Минобороны Сергея Шойгу - Андрей Картаполов - и его первый зам Андрей Красов.
Как ожидается, поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы 18 октября.
Экс-депутат Заксобрания Санкт-Петербурга - о вербовке заключенных
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и экс-депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, комментируя сообщения о вербовке заключенных, отметила в беседе с DW: "Нет оснований для того, чтобы людей, находящихся в заключении, освобождать из мест, где они отбывают свой срок".
По словам правозащитницы, в настоящий момент в РФ существуют всего три повода досрочно освободить лиц, не отбывших срок. Первое - это помилование президента РФ, которое оформляется соответствующим указом. Второй вариант - амнистия. Последняя возможность - условно-досрочное освобождение по решению суда.
Обращение правозащитников к генпрокурору РФ
На этом фоне шесть членов СПЧ, включая Евдокимову, в сентябре направили обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову. "Просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?", говорилось в послании.
По словам правозащитницы, после этого другие члены Совета обвинили авторов обращения в том, что они действуют "под маркой СПЧ". "Мы члены Совета, нас пока никто не исключил, и мы имеем право выражать свое мнение", - резюмировала она.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист: возможно, самый большой шок и беспокойство в сфере энергетики уже позади
Возможно, самый большой шок на рынке энергетики и время...
Эфир Delfi: атаки дронов-камикадзе на Украину и побег из под оккупации в Электренай
О российских атаках дронами-камикадзе на Киев и другие...
За отдых с детьми в учебное время родителям в Литве грозят неприятности и даже штрафы
Всем известно, что отпуск во время школьных каникул...
Профессор Витаутас Ландсбергис празднует 90-летний юбилей
Профессор Витаутас Ландсбергис во вторник празднует...
Правительство Литвы не намерено повышать налоги, даже если ситуация ухудшится
Правительство Литвы не намерено повышать налоги, даже...