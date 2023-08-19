В РФ арестован сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц

Уголовное дело связано с деятельностью международной НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению на выборах" (ENEMO), которая в сентябре 2021 года была объявлена в России "нежелательной". "Голос" являлся членом ENEMO. Движение в защиту прав избирателей "Голос" было создано в 2013 году - после того, как существовавшая с 2000 года ассоциация "Голос" была включена в реестр НКО - "иностранных агентов". С августа 2021 года у движения был статус "иностранного агента".