В результате попадания дрона возник пожар на Славянском НПЗ

"По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Российское Минобороны об атаке беспилотников в Краснодарском крае пока не сообщало.

Мэр Москвы: В Подмосковье сбиты четыре беспилотника

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили четыре беспилотника, которые летели на столицу. По его словам, два БПЛА были сбиты в городском округе Домодедово Московской области, один - в Раменском городском округе, еще один - в Ступинском городском округе.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в Telegram.