В регионах России провели учения на случай ядерного удара

Между тем британский журнал Time пишет, что молодые политики в Европе не боятся ядерного оружия, которым им грозят в Кремле и Госдуме. „Не могу с уверенностью сказать, блеф это или нет. Но я считаю, что мы никогда не позволим человеку, который не уважает демократию, права человека и всё, во что мы верим, решать, что должны делать остальные“, - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя по просьбе издания распоряжение Путина изменить ядерную доктрину РФ.