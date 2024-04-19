В регионах России начали отменять парады ко Дню Победы

Губернатор Курской области Роман Старовойт 18 апреля сообщил, что в День Победы в Курске и других городах региона отменены парады, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия. Памятные акции планируется провести онлайн. "Предложим курянам вывесить портреты своих воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей", - заявил Старовойт. Он также сообщил, что профсоюзным организациям рекомендовано не проводить праздничное шествие 1 мая.