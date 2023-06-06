О том, что Русский добровольческий корпус занял Новую Таволжанку, сообщили сами бойцы РДК. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что российские силы и представители администрации не могут зайти в село. Он сказал, что в Таволжанке продолжают оставаться около 100 мирных жителей, не пожелавших эвакуироваться. Бойцы РДК, однако, заявляют, что мирных жителей в селе нет.

Командующий оперативной группировки "Белгород" полковник Андрей Стэсев ранее занимал должность командира 104-го десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск России. Оперативные группировки могут состоять из служащих одного или нескольких родов войск. РДК и легион "Свобода России" опубликовали фотографии документов Стэсева, изъятые ими.

Ранее представители РДК заявили, что взяли в плен около десяти российских военнослужащих. Телеграм-каналы "Можем объяснить" и Astra смогли установить личности нескольких из них по поиску в соцсетях. Это Роман Гоменюк, Юрий Мартынов, Алексей Хамицкий, Дмитрий Ермаков. Все четверо, как утверждается, из города Великие Луки Псковской области. Ещё одного – Алексея Беляева из города Кашин Тверской области – опознала его бывшая жена.

РДК и легион "Свобода России" накануне предлагали губернатору Белгородской области встретиться, чтобы отдать ему пленных. Вячеслав Гладков согласился на встречу, но не там, где предлагал РДК. Встреча не состоялась. Бойцы РДК заявили, что передадут пленных Украине для возможного обмена.

Минобороны России подтвердило, что две диверсионные группы с территории Украины накануне пытались зайти в Новую Таволжанку, но они, как утверждается, "были уничтожены ударами авиации и артиллерии", причём были убиты более 10 человек.

Независимо подтвердить сообщения сторон в условиях боевых действий затруднительно.

Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России", которые взяли на себя ответственность за рейды в Белгородскую область – вооружённые формирования, состоящие, как утверждается, из российских граждан и выступающие на стороне Украины. Украинское командование не подтверждает, что эти боевые части напрямую подчиняются ему.

В последнее время белгородские власти сообщают почти каждый день об обстрелах приграничных районов. 1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", воюющие на стороне Украины, объявили о новом рейде в Белгородскую область. Власти Белгородской области призывают жителей приграничных районов эвакуироваться в более безопасные места, в Белгороде открыты пункты временного размещения переселенцев.