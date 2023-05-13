По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Принадлежность вертолета устанавливается.
"База" пишет, что вертолёт долго кружил над городом, а потом практически под прямым углом упал в частном секторе. По словам собеседника ТАСС, погибли два человека.
По данным "Базы", в результате крушения вертолёта получила ожоги одна жительница Клинцов.
Вскоре после появления новостей о крушении вертолёта стали поступать сообщения о падении в Брянской области, примерно в 40 километрах от Клинцов, самолёта Су-34.
Следствие предполагает, что вертолёт и истребитель могли сбить с территории России, к крушениям могут быть причастны диверсанты. В регионе введён план "Перехват".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Водитель отреагировал на решение поднять цену на топливо: а куда делись деньги с налога на загрязнение
Сейм утвердил повышение акцизов и отмену льгот....
Цены на аренду жилья продолжают расти: эксперты прогнозируют двузначный рост в этом году
Снижение предложения аренды наблюдается с января, а...
Купившие билеты на Rammstein возмутились дополнительной платой: в чей карман пойдут деньги?
Жители, купившие билеты на один из самых ожидаемых...
Трагедия под Юрбаркасом: упал самолет, пилот погиб
Несчастье произошло в Юрбарском районе, в селе...
Жители Вильнюса взялись за инициативу: необычным способом привлекли внимание к ямам на улицах
Инициативные жители Вильнюса засыпали выбоины в городе...