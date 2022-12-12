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В подмосковской Балашихе загорелся торговый центр "Стройпарк". Огонь распространился на первый этаж, пострадал охранник, сообщает ТАСС. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуируют.
В Подмосковье загорелся торговый центр "Стройпарк"
© Stopkadras

В подмосковной Балашихе утром в понедельник, 12 декабря, загорелся торговый центр "Стройпарк", сообщает управление МЧС по Московской области.

По прибытию пожарные обнаружили горение мусора на открытой площадке. По данным ТАСС, огонь распространился на первый этаж, пострадал охранник. Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуируют. К 10.30 мск площадь возгорания достигла 5000 квадратных метров.

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К тушению привлечены 14 единиц техники и 45 человек. По сообщениям СМИ, пожару присовен третий уровень сложности. Прокуратура начала проверку по факту пожара.

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Deutsche Welle

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