В Подмосковье взрыв на Загорском оптико-механическом заводе: десятки раненых

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, взрыв произошёл "в районе котельной", где находился ангар с пиротехникой. РИА "Новости" пишет, что взрыв произошёл "из-за нарушения технологического процесса".

Согласно информации местных властей, взрыв произошел в 10:45 по московскому времени в ангаре площадью 1600 кв. м, где хранились пиротехнические изделия. Этот ангар, как сообщается, арендовала частная фирма.

После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 35 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, заявил глава города. Учитывая, что взрывной волной были выбиты стекла в домах в разных районах города, это число, возможно, не окончательное.

Причиной взрыва, по заявлению властей Московской области, стало нарушение технологических процессов. К месту происшествия отправились следователи и криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.