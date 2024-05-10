2024.05.10 15:52

В Петербурге в реку упал пассажирский автобус

 
Радио Свобода
ФОТО: DMITRI LOVETSKY | AP / SCANPIX
В центре Санкт-Петербурга в реку Мойка упал с Поцелуева моста пассажирский автобус. На месте работают спасательные службы, сообщается о погибших.

МВД сообщает, что в момент аварии в автобусе находилось 20 человек. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что три пассажира погибли, ещё шестеро госпитализированы. РИА "Новости", ссылаясь на МЧС, пишет, что четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, еще двое – в тяжелом состоянии.

Как передаёт "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев, перед катастрофой автобус столкнулся с легковым автомобилем. Первыми на помощь пострадавшим пришли прохожие и очевидцы аварии. Они доставали пассажиров автобуса через люк в крыше и кидали спасательные круги.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

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Источник
Радио Свобода
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