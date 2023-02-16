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В Петербурге найдена мёртвой начальница управления финансового обеспечения Министерства обороны по Западному военному округу Марина Янкина. Об этом сообщают "Фонтанка" и "Коммерсантъ", факт гибели Янкиной подтвердили журналистам в пресс-службе ЗВО.
Marina Jankina
Marina Jankina
© Unian

Тело начальницы финансового управления было обнаружено утром 15 февраля под окнами дома, где она жила. На общем балконе на 16-м этаже полиция нашла её документы и личные вещи. Как пишут СМИ, в качестве основной версии следствие рассматривает самоубийство. Официально Следственный комитет пока не комментировал случившееся.

До того, как поступить на работу в Минобороны, Марина Янкина работала в Федеральной налоговой службе, а также занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, - пишет "Фонтанка".

13 февраля в дачном доме в подмосковной деревне Голиково было найдено тело бывшего замначальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом (Центр "Э") генерал-майора полиции Владимира Макарова. Рядом с телом находился карабин "Беркут-2М". Макаров предположительно покончил с собой.

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Радио Свобода

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