Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, пишет CNN.

"Путин потерпел неудачу. Россия выйдет из этой войны слабее, чем вошла в нее", - сказал Каль группе журналистов.

Он подчеркнул, что Россия понесла "десятки тысяч потерь" с начала полномасштабного вторжения в феврале, что в разы больше, чем Советский Союз потерял в Афганистане.

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии. В Украине загрузли свыше 80% их сухопутных войск. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине", - сказал Каль.

Он отметил, что введенные санкции и экспортный контроль "очень усложнят" России восстановление своей армии до того уровня, какой она выглядела до войны.

"Путин вошел в эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит", - подчеркнул замглавы Пентагона.

Каль также отметил, что существует значительная двухпартийная поддержка продвижения Украины вперед, но то, как эта поддержка выглядит и в чем нуждается украинская армия в дальнейшем может измениться.

Война в Украине: статистика потерь россиян

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор российская армия применила в отношении нашего государства почти все имеющиеся у нее виды вооружений, но достичь поставленных целей так и не удосужилась, понеся огромные потери.

За эти 8,5 месяцев украинские военные ликвидировали почти 78 тысяч российских оккупантов. Кроме того, уничтожено 2 тыс. 801 вражеский танк, 5 тыс. 666 боевых бронированных машин, 1 тыс. 802 артиллерийские системы и кучу другой военной техники, включая 278 самолетов.

Еще в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что к тому времени необратимые потери армии РФ превысили потери СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Недавно, 3 ноября, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что Россия потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР в Афганистане. "В целом, за время полномасштабной агрессии со стороны России, защитниками Украины уничтожено два раза больше самолетов РФ, чем было утрачено Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане", - сказал Громов.

Между тем, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия в середине октября теряла более 40 единиц бронетехники в день. Также в течение последней недели октября украинские военные "приземлили" 4 самолета и 9 вертолетов россиян. В ISW добавляют, что параллельно со значительными потерями личного состава в ходе боевых действий российская армия продолжает сталкиваться с явными проблемами поставок тяжелой военной техники.