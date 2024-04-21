В Оренбуржской области остаются затопленными почти 13 тысяч домов

В Оренбургской области, где спасатели и местные жители продолжают бороться с последствиями весеннего наводнения, к утру воскресенья, 21 апреля, затопленными остаются 12 845 жилых домов и 20 376 приусадебных участков. Об этом сообщает в Telegram МЧС России.

По данным министерства, на данный момент в регионе эвакуированы 17 443 человека. "В Орске и Оренбурге откачивают воду из домов и улиц. За сутки перекачено более 30 000 тонн", - говорится далее в посте. Между тем за сутки в регионе "освободились от воды" более 1100 жилых домов и 1200 приусадебных хозяйств.

Тюменская область