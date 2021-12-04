В октябре в РФ зафиксирован максимум месячной смертности от ковида

В октябре в России зафиксирован самый высокий месячный показатель смертности от коронавируса за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в пятницу, 3 декабря. С диагнозом COVID-19 в октябре скончались 74,9 тысячи человек, причем у 68,7 тысячи из них основной причиной смерти был коронавирус. По сравнению с сентябрем смертность выросла в 1,65 раза, или на 67,5%. Всего в октябре в РФ умерли 247 тысяч человек. Таким образом, доля людей, умерших в этом месяце с диагностированным COVID-19, составила около 31% от всех скончавшихся.

Смертность от коронавируса в РФ начала резко расти в июне (27,4 тысячи человек) и составила в июле 51 тысячу., в августе - 49,9 тысячи, в сентябре - 44,7 тысячи человек. Всего от пандемии в России, по данным на конец октября, умерли более 460 тысяч человек, из них две трети - в 2021 году. С учетом людей, у которых ковид повлиял на развитие других заболеваний и привел к осложнениям, вызвавшим смерть, число жертв пандемии увеличилось до 540 тысяч.

По данным Росстата, в 2021 году резко выросла естественная убыль населения, за первые десять месяцев года она составила 802,8 тысячи человек. Это на 71,6 процента больше, чем в январе-октябре прошлого года (467,9 тысячи).