В Новосибирске из-за неполадок двигателя экстренно сел "Боинг-737" S7

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, у самолета произошёл помпаж двигателя — нарушение газодинамической устойчивости его работы, сообщает РИА Новости.

Среди возможных причин помпажа— износ двигателя или попадание в него посторонних предметов, например, птиц.

В первых сообщениях о произошедшем говорились, что у самолета загорелись двигатели, однако потом эта информация не подтвердилась.

Один из пассажиров рассказал НГС, что возгорание произошло в обоих двигателях самолёта. "Правый двигатель, возле которого сидела я, загорелся еще на взлётно-посадочной полосе, вырвалось несколько языков пламени, потом мы оторвались от земли, он вспыхивал раз в 10-20 секунд. Потом подключился второй, вспыхивали одновременно. Было вспышек 12, потом они прекратились, видно было, что мы разворачиваемся", – рассказала ещё одна пассажирка.