В Новороссийске из-за попытки атаки запрещено движение судов

В порту Новороссийска в результате попытки атаки военно-морской базы временно запрещено движение судов, но инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не пострадала, и отгрузка нефти на терминале близ Новороссийска продолжается, сообщил пресс-служба КТК утром в пятницу, 4 августа.

"Отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют", - говорится в пресс-релизе КТК.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80 процентов от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана.

Попытка атаки базы ВМФ