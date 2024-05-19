В ночь на воскресенье юг России подвергся атаке беспилотников

Юг России и аннексированный Крым в ночь на воскресенье подверглись массированной атаке беспилотников. По сообщению Минобороны, 57 ударных дронов были сбиты средствами ПВО над Краснодарским краем. Три дрона были уничтожены над Белгородской областью, и один - над аннексированным Крымом. Также, по словам военного ведомства, над Крымом ночью были перехвачены девять ракет AТACMS.